Zevenaar krijgt een XXL distributiecentrum

De drie bedrijven bouwen dus een XXL-distributiecentrum. Het gaat om een multifunctioneel centrum van ruim 130.000 m² waar een of meerdere logistieke dienstverleners zich kunnen vestigen. Het voorlopige ontwerp bestaat uit vijf warehouses, met mogelijkheden tot aanpassingen afhankelijk van logistieke dienstverleners die zich hier gaan vestigen. Het voornemen is om de nieuwe huisvesting eind 2020 op te leveren.



De logistieke sector groeit hard. Die sector takt nu vanuit Rotterdam, Venlo en Nijmegen af naar de Liemers. De reden is dat er in de andere regio's nog nauwelijks personeel is te vinden. In de Liemers wel, omdat mensen uit de Achterhoek bereid zijn om hier te werken.