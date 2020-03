Zevenaar krijgt Turmac Cultuurfabriek: sigarettenproducent verdeelt coalitie

Duitse politie: plofkra­kers die omkwamen bij A12-crash uit zelfde bende als daders Schüttorf

3 maart ZEVENAAR/ SCHÜTTORF - De Duitse politie is er vrijwel zeker van dat de plofkraken in Emmerik (vrijdagmorgen vroeg) en een dag later in Schüttorf (vlak over de grens bij Oldenzaal) zijn gepleegd door dezelfde dadergroep uit Nederland.