Zevenaar opent vannacht opvanglocatie voor Oekraïeners om druk om Harskamp te verlagen

Panoven in Zevenaar toneel van wedstrijd Discgolf: nét golf, maar dan met een frisbee

ZEVENAAR - Nét golf, maar dan met een frisbee. Dat is de korte maar heldere uitleg op de vraag wat discgolf is. Dus in zo weinig mogelijk worpen een afstand overbruggen en de frisbee in een mand met kettingen gooien.

7 maart