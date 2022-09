Zevenaar trekt portemonnee om problemen met jongeren op te lossen; jongerenwerker de straat op

De gemeente ziet dat jongeren op diverse locaties voor overlast zorgen op straat, met name in de avonduren. ‘Buurtbewoners ervaren vaak overlast en soms escaleert die en komt de leefbaarheid in gedrang’, aldus het college van burgemeester en wethouders.



Ook tussen jongerengroepen onderling speelt er in de Liemers geregeld wat. In juni werd een 17-jarige jongen uit Zevenaar nog aangehouden als verdachte van een steekincident op station Duiven in maart. Daarbij raakte een 16-jarige jongen uit Duiven gewond.



De politie gaf destijds aan dat dit incident niet op zichzelf stond. Zij besloot recent om samen met overheden en jeugd- en jongerenwerk de aanpak daarvan prioriteit te geven. Onderling wisselen zij met elkaar gegevens uit over jongerengroepen die overlast geven. Wijk- en jeugdagenten spelen een cruciale rol in het gesprek met jongeren hierover.