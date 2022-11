Zevenaar wil de gedachte aan zelfmoord bespreekbaarder maken door bordjes op bankjes

Update Trein met veel feestgan­gers Qlimax betrokken bij aanrijding: treinen tussen Arnhem en Zevenaar rijden weer

ARNHEM - Een trein waarin veel feestgangers van het evenement Qlimax in GelreDome zaten, is zondagmorgen betrokken geraakt bij een aanrijding. Hierdoor was er geen treinverkeer mogelijk tussen Arnhem en Zevenaar, maar inmiddels rijden ze weer.

