Zevenaar wil oude buitenverlichting op sportvelden vervangen door ledlampen

Automobi­lis­te rijdt door wegafzet­ting en slaat over de kop op A12: gewond overge­bracht naar het ziekenhuis

Een automobiliste is vanavond op de A12 in de buurt van Babberich gewond geraakt toen zij met haar auto over de kop sloeg. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over de ernst en aard van het letsel is niets bekend.

21 oktober