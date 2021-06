Zevenaar zet streep door naam sigarettenfabrikant: nieuwbouwwijk heet voortaan Enghuizen

De naam Enghuizen wordt al genoemd in de 15de eeuw. Enghuizen was de naam van een landhuis op het fabrieksterrein van British American Tobacco (BAT) in Zevenaar.



Tijdens een bombardement werd het gebouw in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd. Het landhuis werd afgebroken in 1947. Vijf jaar later werd op de plek van Enghuizen de tabaksfabriek gebouwd.



Turmac was in eerste instantie de naam van de sigarettenfabriek in Zevenaar. Die naam veranderde later in BAT. De fabriek, waar in de loop der jaren duizenden Zevenaarders werk vonden, sloot in 2008.



Op het voormalige fabrieksterrein verrijst nu een nieuwe wijk; de eerste huizen zijn inmiddels bewoond. De naam BAT prijkt op de gevel. Onder de naam Woonpark BAT is de wijk ontwikkeld.