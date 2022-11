Zevenaarders moeten hun babyluiers binnenkort in een speciale ‘poepcontainer’ kunnen gooien

ZEVENAAR - Zevenaarders kunnen in de nabije toekomst makkelijker af van hun poepluiers en ander incontinentiemateriaal. De gemeente gaat onderzoeken of ze in alle kernen meerdere containers kan plaatsen.

Op dit moment wordt in Zevenaar een groot deel van de luiers en incontinentiemateriaal gewoon in de container voor restafval gegooid. Ook is er een mogelijkheid om het in speciale zakken gratis in te leveren bij de twee vuilstorten in de gemeente.

‘Grote last en dure bedoeling’

Dat kan anders én vooral duurzamer, meent D66-fractievoorzitter Peter Pollmann. Hij maakt zich al jaren hard voor speciale punten waar het incontinentiemateriaal ingeleverd kan worden. De poepcontainers moeten volgens hem uitkomst bieden, bijvoorbeeld voor jonge gezinnen.

,,Vooral als meerdere kinderen nog in de luiers zitten. Dat is een grote last en een dure bedoeling”, meent Pollmann. ,,Veel van die luiers verdwijnen nu in de container voor grofvuil, maar die wordt maar één keer maand geleegd. Dus die zit snel vol. Dat is niet ideaal, maar ze gaan zo ook de vuilstort in. Dat kan duurzamer, want incontinentiemateriaal is goed te recyclen.”

Ook het brengen van de poepluiers van de vuilstort in Zevenaar, Lobith of zelfs 's-Heerenberg is volgens Pollmann geen uitkomst. ,,Stel dat je in Giesbeek of Angerlo woont, dan moet je eerst een eind rijden met die zakken vol luiers. Dat schiet niet op.”

Onderzoek naar speciale containers

Zijn oproep lijkt nu gehoor te krijgen. Zevenaar gaat namelijk onderzoeken of in alle kernen speciale containers kunnen komen voor poepluiers. Ook werd het college door de gemeenteraad opgedragen contact te zoeken met Luierrecycling Nederland. Deze organisatie helpt gemeenten in de provincie Utrecht om de inzameling van luiers vorm te geven.