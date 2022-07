Zevenaarders zijn wildparkeerders in hun wijk spuugzat: ‘Rijd ik zo weg, dan staat er zo een ander op deze plek’

In nieuwbouwwijk Enghuizen – pal naast de Turmac Cultuurfabriek en het gemeentehuis – kan hij zijn auto amper bij huis parkeren. En hij is niet de enige.



Teunissen - zelf dik in de zeventig - is het meer dan zat. Al tijden maken hij en tal van buurtbewoners bezwaar bij de gemeente, want zij kunnen geen gebruikmaken van de aan het toegewezen parkeerplekken. ,,Mijn auto heb ik vanmorgen (dinsdag) aan het einde van de wijk moeten neerzetten. Dat is een heel stuk lopen. Net kwam een plekje vrij, dus heb ik mijn auto daar snel neergezet. Maar rijd ik zo weg, dan staat er zo weer een ander op die plek.”



Het gaat met name om de huizen in de straten Hydrofoor, Sluitzegel en Banderol. Er zijn tal van parkeervakken in deze straten, maar aanwonenden profiteren daar zelf amper van.



Veel van de parkeerruimte wordt volgens Teunissen en buurtbewoners ingenomen door mensen die gaan shoppen, een film pakken in het Filmhuis of een afspraak hebben in het gemeentehuis.