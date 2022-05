Zevenaars machinebedrijf bereidt zich voor op komst van koningin Máxima: ‘gezonde spanning is er wel’

met video | update Dief haalt 's nachts tuinen leeg in Lobith: ‘Alsof ze minuut gratis winkelen bij het tuincen­trum heeft gewonnen’

LOBITH - Een behoorlijk brutale dief is afgelopen zondag erg vroeg uit de veren. In Lobith rijdt de vrouwelijke dief rond drie uur 's morgens de straat in van Sandra ten Vaarwerk-Jacobs. Uit haar tuin en uit de tuinen van verschillende buren neemt de verdachte diverse tuinbeelden en -spullen. ,,Alsof ze een minuut gratis winkelen had gewonnen.”

