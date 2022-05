Zevenaarse bevrijdingsroute compleet volgeboekt : ‘Je hoort altijd wel iets dat je nog niets wist’

Doetinchem­mer (50) twee jaar de cel in voor jarenlang, wekelijks misbruik jong meisje

Een 50-jarige Doetinchemmer moet twee jaar de cel in voor het jarenlang seksueel misbruiken van de dochter van zijn toenmalige partner in Giesbeek. Dit gebeurde over een periode van vier jaar, tussen 2011 en 2015, zo acht de rechtbank bewezen.

15 april