Zevenaarse defensiespecialist overgenomen door Finse grootmacht

ZEVENAAR - Nedaero, het Zevenaarse bedrijf dat actief is in de militaire luchtvaartindustrie, is gekocht door Patria uit Finland. Dat laat de nieuwe eigenaar weten. Hoeveel de Finnen betaald hebben voor het Zevenaars bedrijf dat gespecialiseerd is in de fabricage, reparatie en distributie van onderdelen voor militaire vliegtuigen en helikopters, is niet bekend.

Het Liemerse Nedaero, dat naast Zevenaar ook een locatie in Alphen aan de Rijn heeft, levert onder meer onderdelen voor F-16's, F-35's en NH90 helikopters. Maar ook systemen voor stabilisatie en navigatie-oplossingen voor vliegtuigen, helikopters, drones, raketten en schepen. Daarnaast maakt het bedrijf onderdelen voor civiele vliegtuigen en helikopters. De 35 mensen die werkzaam zijn, gaan allemaal mee naar de nieuwe eigenaar.

Per 1 april, als de overname rond is, zal het bedrijf verdergaan als Patria Netherlands. Het Finse bedrijf wil met de overname van Nedaero haar internationale aanwezigheid verstevigen. Daarnaast is het de eerste stap op de Nederlandse defensiemarkt. Het doel is om het bedrijf in Zevenaar onder de nieuwe vlag verder te laten groeien.

Groeimogelijkheden

Het Finse Patria is voor meer dan 50 procent in handen van de Finse overheid. In het eigen land is Patria onder meer verantwoordelijk voor het onderhoud van het materieel van de strijdkrachten. Daarnaast is het bedrijf ook actief in België, Spanje, Noorwegen, Zweden en Estland.

Ruud Kleinendorst, directeur van Nedaero, laat weten blij te zijn met de overname. ‘De afgelopen vijf jaar is onze omzet verdubbeld. Er liggen groeimogelijkheden die kunnen versnellen nu we onderdeel zijn van Patria. We kijken uit naar de toekomst’, schrijft hij. Bij Patria werken ruim drieduizend mensen.