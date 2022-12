Zevenaarse kerstmannen deelden dagenlang bloembollen uit: ‘Overal met open armen ontvangen’

Problemen bij werkzaamhe­den vuilstort Zevenaar en ’s-Heerenberg: opening niet rond jaarwisse­ling

’S HEERENBERG/ ZEVENAAR - Het wil nog niet echt vlotten met de aanleg en aanpassingen van de vuilstorten in Zevenaar en ’s-Heerenberg. Het zogenoemde aanbiedstation in Zevenaar opent niet in januari zoals gepland was, maar vermoedelijk pas eind februari.

11 december