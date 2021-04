Zevenaarse prikpost overspoeld door mensen die zonder afspraak vaccin willen: ‘Niet de bedoeling’

Op zoek naar stilte in de ‘herriecul­tuur’; een uurtje alleen in de Liemerse kerken

4 april Het is stil in de prachtige kerk in Herwen. Hoewel? Ergens tikt een klok en heel in de verte zijn af en toe passerende auto’s te horen. Maar verder... Een uur lang alleen in de kerk om de stilte te ervaren. Die mogelijkheid bieden de Liemerse katholieke kerken van de Sint Willibrordusparochie vanaf 5 april. Verslaggever Gerco Mons probeerde het uit.