Zevenaarse ‘puberkunst’ hangt in Museum Arnhem: ‘Dit voelt heel speciaal, heel gaaf’

Oproep A12 slibt volledig dicht: méér files dan voor corona maken snelweg landelijk ‘filekoplo­per’

Nergens in Nederland staan automobilisten zó vaak en zó lang vast als op de A12 tussen de Duitse grens en Arnhem. En de files nemen alleen maar verder toe. Het is inmiddels zó druk, dat dit deel van de snelweg moederziel alleen koploper is op de lijst van drukste knelpunten in ons land.

16 december