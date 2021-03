Zevenaarse sporthal Lentemorgen grootste prikpost in regio: ruimte voor 3.200 vaccinaties per dag

De Zevenaarse sporthal beschikt straks over acht priklijnen. Dat houdt in dat er acht mensen tegelijk gevaccineerd kunnen worden. ,,Onze locatie in Barneveld is tot dusverre de grootste vaccinatielocatie, met zes priklijnen", zegt Adwin Peeks, woordvoerder van de Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden (Vggm). Als er voldoende vaccins geleverd worden, kunnen er op termijn 3.200 mensen per dag gevaccineerd worden in Zevenaar. Zover is het nog niet. ,,We beginnen met een paar honderd vaccinaties per dag in Zevenaar”, zegt Peeks.