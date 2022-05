Zevenaarse wethouder Carla Koers stopt per direct: ‘Het gaat ten koste van mijn gezondheid’

En dat komt als een verrassing, beseft ook Koers. ,,Maar de pijp is leeg. Het gaat niet meer. De vorming van een nieuwe coalitie laat langer op zich wachten dan in eerste instantie gedacht. Het wethouderschap vergt veel energie”, geeft ze als reden voor het plotselinge vertrek.



Ze had haar periode als demissionair wethouder tot mei willen volmaken, maar het heeft er alle schijn van dat de nieuwe coalitie pas op zijn vroegst in juni wordt gepresenteerd.



En dat is te lang, zo vindt Koers. ‘Het gaat ten koste van mijn gezondheid. Het kost mij teveel moeite om nog optimaal te kunnen functioneren. Het wethouderschap doe ik met mijn hart en mijn hoofd, maar op dit moment gaat het ten koste van mijn gezondheid", schrijft de aftredend wethouder in haar verklaring.



Koers gaf voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen aan te stoppen als wethouder en zich niet verkiesbaar te stellen als raadslid. Hiermee komt er een einde aan een carrière van bijna 14 jaar in de Zevenaarse politiek.