Ziekenhuis Rijnstate doet aangifte tegen medewerker die gluurde in 164 patiëntendossiers

De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan en dat er onderzoek wordt gedaan. ,,We hebben nog niemand aangehouden, het onderzoek zit echt nog in de beginfase”, zegt woordvoerder Sven Strijbosch. ,,We moeten nu eerst op een rij zetten wat er precies is gebeurd en hoe we daarmee verder gaan.”



De politie heeft inmiddels alle gedupeerden in beeld. Zij mogen individueel aangifte doen, maar dat is volgens de woordvoerder niet noodzakelijk voor het vervolg van het onderzoek. Het kan overigens wel even duren voordat daar iets uitkomt, aldus Strijbosch. ,,Dit onderzoek moet zorgvuldig gebeuren en dat kost tijd.”