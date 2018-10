Zo ging Tolkamer van extreem hoog naar bijzonder laag water

Gemeenten in Liemers willen ophelde­ring over misstanden bij Favoriet FM

10:10 ZEVENAAR - Is er inderdaad sprake van misstanden bij RTV Favoriet FM? Zevenaar wil opheldering en stelt samen met Duiven, Westervoort en Doesburg een onderzoek in naar het reilen en zeilen bij de omroep. Die is in de vier Liemerse gemeenten te beluisteren.