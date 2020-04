Zo kan de Liemerse vlag eruit komen te zien

Aantal kerkelijke uitvaarten daalt naar 126: elk jaar 15 tot 20 procent minder

29 april ZEVENAAR/ DUIVEN/ WESTERVOORT - Het aantal kerkelijke uitvaarten in de Liemerse Willibrordusparochie is vorig jaar gedaald naar 126. Sinds 2014 neemt het aantal uitvaarten in de dertien katholieke kerkgebouwen in de Liemers elk jaar af met 15 tot 20 procent.