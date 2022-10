Zo ziet de vernieuwde Jumbo in Zevenaar er nu uit

Het winkelend publiek moet misschien even wennen wanneer ze het terrein van Jumbo aan de Kampsingel in Zevenaar oprijden. De veranderingen springen immers direct in het oog. Alleen al de parkeerplaatsen zijn volledig vervangen.

Eenmaal binnen staat niets meer op de oude vertrouwde plek. ,,Toen we dicht gingen is de volledige winkel leeggemaakt. We hebben er zelfs nog een bedrijfsfeestje van gemaakt. Er kwam een DJ en catering in het lege gebouw”, vertelt Laurie Wenting van de Jumbo.

Kletskassa's

Daarna was er een hoop werk aan de winkel. Nu de winkel open is kunnen klanten de vruchten van dat harde werk zien. Zo is de winkel ruimer opgezet, is het assortiment uitgebreid en is er een heus versplein waar men vers bereide maaltijden kan kopen.

Ten slotte zijn de kassa's aangepast. Mensen kunnen zelf hun producten scannen en afrekenen zoals bij de Albert Heijn ook mogelijk is. Daarnaast is er een kletskassa. Hier kan iedereen die zin heeft om te kletsen terecht voor een kort praatje.

Volledig scherm Entree vernieuwde Jumbo Zevenaar. © still uit video