Zoë (13) redt verwarde vrouw en is ‘de heldin van Zevenaar’: ‘Ik deed wat ik moest doen’

Zevenaarse ijsbaan opmaat naar jaarlijks winterfes­tijn: concurrent voor Duiven?

7:45 ZEVENAAR Zevenaar krijgt in december een overdekte ijsbaan aan de Oude Doesburgseweg. Stichting Zevenaar op IJs wil daarmee het winkelend publiek in Zevenaar houden. De ijsbaan moet de opmaat worden naar een jaarlijks winterfestijn in Zevenaar.