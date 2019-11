Zoon steekt vader in nek met samuraizwaard in Lathum

De 60-jarige vader uit Arnhem is in het ziekenhuis behandeld aan de verwondingen aan zijn nek. Hij bleek niet levensgevaarlijk gewond en kon na behandeling in het ziekenhuis zelfs al terug naar huis.



De zoon is er na de steekpartij vandoor gegaan, maar werd korte tijd later in de buurt opgespoord en aangehouden door agenten. Ook hij bleek gewond, hij had verwondingen aan zijn hoofd. De verdachte is daaraan behandeld in het ziekenhuis. Na deze medische verzorging is hij door agenten meegenomen en in de cel gezet.