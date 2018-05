Zorg ondermaats: Menzis haalt zeven bewoners uit Pelgromhof

Menzis en de zorgorganisaties Pleyade en Vitaal Thuiszorg zijn tot dit besluit gekomen omdat ze de samenwerking met onderverhuurder Percura Zorg van woon-zorgcentrum Pelgromhof ver onder de maat vinden. Na twee jaar van overleggen is er nog geen protocol dat een goede en veilige zorg garandeert, en voor Menzis Zorgkantoor is de maat daarom nu vol. ,,De zeven bewoners met langdurige zorg worden herplaatst’’, zegt een woordvoerder van de zorgverzekeraar. ,,Dit is niet het niveau zorg dat wij eisen.’’