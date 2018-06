Zwaargewonde bij aanrijding met vrachtwagen in Babberich

'Vuurwerk­ver­bod werkt niet als je niet kunt handhaven'

7:21 WINTERSWIJK/ DOESBURG - Het heeft geen zin een vuurwerkverbod of vuurwerkvrije zones in te stellen als er niet genoeg politie is om dat te handhaven. Dat zegt Joris Bengevoord, burgemeester van Winterswijk, in reactie op het besluit van het kabinet om gemeenten zelf te laten beslissen of ze een vuurwerkverbod instellen.