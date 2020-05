Zwaargewonde bij ernstig eenzijdig ongeluk in Zevenaar, weg afgesloten

Politie waarschuwt na nieuwe autodief­stal in de Liemers: Volkswagen Polo en Fiat 500 populair

5 mei WESTERVOORT - Opnieuw hebben autodieven toegeslagen in de Liemers. Een Fiat 500 is maandag gestolen vanaf de Zuidelijke Parallelweg in Westervoort. Daardoor is het aantal autodiefstallen vanaf december 2019 in de gemeenten Zevenaar, Duiven en Westervoort op 32 gekomen.