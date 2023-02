Zwaargewonde bij steekpartij op de Markt in Zevenaar; politie is druk met onderzoek en heeft nog niemand aangehouden

column Laat het Rode Kruis daar gaan helpen waar de nood onvoorstel­baar en ondraag­lijk is

Het staat op mijn netvlies gebrand. De man in de oranje jas in de grijze wereld van puin. Hij houdt een hand, even grijs als het puin, vast. Al uren. Het is de hand van zijn dode kind.

