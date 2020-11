Zwaargewonde bij stevige botsing tussen drie auto’s in Zevenaar

Toekomst natuuron­der­wijs Liemers in gevaar: ‘Wij luiden de noodklok’

27 oktober ZEVENAAR/WESTERVOORT Basisscholen in Zevenaar, Westervoort en Doesburg maken zich ernstig zorgen om de toekomst van het natuuronderwijs in de Liemers. Het voortbestaan van het centrum voor Natuur- en Milieueducatie (NME) is in gevaar.