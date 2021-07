Zwanen lopen de A12 bij Zevenaar op: file vanaf Arnhem voorbij

Grote veranderin­gen aanstaande voor gebruikers sportpark Hengelder: één multifunc­ti­o­neel pand voor alle sportvere­ni­gin­gen?

18 juni ZEVENAAR - Sportpark Hengelder in Zevenaar moet op de schop. Na meer dan vijftig jaar is het sportpark flink verouderd. Mogelijk krijgen alle clubs één groot nieuw pand. Daarnaast wordt gedacht aan een compleet nieuwe indeling. De kosten daarvoor lopen in de miljoenen.