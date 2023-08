Groepen jongens met elkaar op de vuist in Doetinchem, één verdachte aangehou­den: ‘Ze waren echt nog jong’

Twee groepen jonge jongens hebben het met elkaar aan de stok gekregen in de buurt van het stadhuis in Doetinchem. Hierbij is tenminste één jongen mishandeld en gewond geraakt. Er is één jongen aangehouden.