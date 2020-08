16-jarige jongen opgepakt voor serie branden Zutphen, politie verwacht meer arrestaties

videoEen 16-jarige jongen uit Eefde is vandaag opgepakt door de politie omdat hij betrokken zou zijn bij een reeks brandstichtingen zondagmorgen in de wijk Leesten in Zutphen. De politie verwacht nog meer aanhoudingen.

De jongen werd door buurtbewoners herkend op camerabeelden. Rond het tijdstip van de branden, zes uur in de ochtend, is daarop te zien hoe een groepje jongeren door de wijk trekt. Er is niet te zien dat ze daadwerkelijk brand stichten, maar vanwege het tijdstip waarop ze daar liepen, is de verdenking er wel.

Vijf keer brand

In de wijk Leesten werd binnen 20 minuten vijf keer brand gesticht. In de Fie Carelsenstraat ging rond zes uur eerst een motor in vlammen op, vlak daarna stond een vuilnisbak in brand.

Vlak daarna stond in de Lulofstraat een schuurtje in brand en sloegen de vlammen over naar een andere schuur en een boom. Ook stond er vlak daarna een fiets in brand aan de Jo Spierlaan. Weer later bleek er ook nog een fiets bij de kruising van de Johanna Naberlaan met de Ina Boudier Bakkerlaan te branden.

Van de motor die in brand werd gestoken, bleef niet veel over.

Aanwijzingen

Een klopjacht van de politie leverde toen niks op, maar de camerabeelden leverden wel succes op. De politie kon de jongen traceren op aanwijzing van wijkbewoners.

Wat zijn rol precies is geweest, zoekt de politie nog uit. ,,We willen ook eerst de rol van de andere jongens op de beelden duidelijk hebben en ze daarover spreken", zegt politiechef Judith ter Horst.

De politie gaat bij de brandstichtingen uit van vandalisme, maar was er wel veel aan gelegen deze jongens te vinden. ,,Brand stichten in een woonwijk heeft veel impact op de bewoners en kan levensgevaarlijk zijn", stelt Ter Horst.