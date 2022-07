19-jarige man overlijdt tijdens zwemmen in gracht Zutphen

Met video + UpdateEen 19-jarige man uit Zutphen is overleden nadat hij tijdens het zwemmen in een gracht onder water was verdwenen. Na een zoektocht van een uur hebben de hulpdiensten zijn lichaam gevonden. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.

Het jonge slachtoffer was in het bijzijn van een vriend. Ze wilden naar de overkant van de gracht zwemmen, maar dat ging mis. Het incident speelde zich rond 13.00 uur af langs de Louisesingel in het centrum van Zutphen.

Grote zoekactie

Een getuige zag dat de zwemmende jongen begon te spartelen en vervolgens onder water verdween, laat politiewoordvoerder Jaco van der Veen weten. De getuige sprong zelf in het water in een poging het slachtoffer te redden, maar zonder succes. De omgeving van de gracht werd daarna afgezet en er volgde een grote zoekactie.

De hulpdiensten waren vanaf 13.00 uur op het water in Zutphen aan het zoeken naar een jongeman. Twee uur later bevestigde de politie dat hij was overleden.

Een sonarboot en duikers werden ingezet en een politiehelikopter zocht vanuit de lucht mee. Een traumahelikopter landde in het naastgelegen grasveld en op de kant stonden meerdere ambulances klaar. Een uur na de eerste melding liet een woordvoerder van de politie weten dat de kans klein was dat het slachtoffer nog levend zou worden gevonden.

Reanimeren

Er is uiteindelijk ruim een uur naar de jongeman gezocht, toen om 14.07 uur zijn lichaam in het water werd aangetroffen. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar die pogingen zijn volgens de politie na twintig minuten gestaakt. Zijn familie is op de hoogte gebracht. Aan getuigen van het incident wordt slachtofferhulp geboden. De vriend die bij hem was heeft als getuige een verklaring afgelegd.

Schermen langs het water in Zutphen, waar de hulpdiensten op zoek waren naar een drenkeling. Het slachtoffer is gevonden, maar overleefde het niet.

Fluisterbootjes

Gé Wormgoor en Mirjam van Ast waren op het moment van de zoekactie op het water met twee fluisterbootjes met passagiers. Van Ast zag een oudere man in de gracht springen om te helpen met zoeken, maar hij werd door de politie gesommeerd om weer uit het water te komen. ,,Toen heb ik hem een drijfkussen toegegooid, hem aan boord genomen en met de fluisterboot aan wal gebracht”, blikt Van Ast terug.

,,Ik schrok niet zozeer, maar wist wel meteen dat er iets helemaal mis was”, vult Wormgoor aan. Allebei hebben zij hun passagiers naar de kant gebracht, waarna ze met hun fluisterbootjes nog langs de randen van de gracht hebben meegezocht naar de drenkeling.

Derde in korte tijd

Het is het derde verdrinkingsincident in korte tijd in Oost-Nederland. Vorige week dinsdag verdronk een 21-jarige man uit Luttelgeest bij een recreatieplas in Emmeloord en donderdag kwamen drie leden van een Duits gezin om het leven tijdens een kanodrama op het Veluwemeer bij Biddinghuizen.

Het aantal verdrinkingsdoden onder Nederlandse inwoners neemt al jarenlang af, vooral onder kinderen onder de 10 jaar. De grootste groep slachtoffers van verdrinking betreft mensen boven de 60. Dat blijkt uit cijfers van het CBS die vandaag op World Drowning Prevention Day naar buiten zijn gebracht. In totaal zijn 80 inwoners van ons land vorig jaar verdronken in open water of in en om het huis. Dat zijn er 27 minder dan een jaar eerder.

