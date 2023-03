2Switch opent begin april tijdelijke kringloopwinkel aan Coenensparkstraat in Zutphen

Brand zet gloednieu­we woning van Tonnie uit Zutphen vol rook: ‘Hebben hier jaren aan verbouwd’

Het had zomaar veel erger kunnen aflopen. Een brand in een computer zette dinsdagochtend een woning aan de Donkersteeg in Zutphen vol rook. Rookmelders zijn de redding geweest van de bewoners, die het pand op tijd konden verlaten. ,,We waren net klaar met de verbouwing.”