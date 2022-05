Aantal inwoners Zutphen groeit weer, maar dit is waarom die cijfers vertekenen

Nieuwe Zutphense coalitie moet er in juni staan: ‘Proces niet alleen achter gesloten deuren’

GroenLinks, PvdA, Burgerbelang en D66 willen in juni het coalitieakkoord presenteren en de nieuwe wethouders installeren. Voor het zover is, volgt eerst een openbare bijeenkomst waarbij ook andere partijen kunnen meepraten over de drie hoofdthema’s die de vier formerende partijen zien voor de komende vier jaar.

10 mei