Afdingen? Als de marktgangers in Warnsveld horen wat Herman met de opbrengst doet, geven ze juist te veel geld

Zutphense Linda bescheiden na ontvangen van lintje: ‘Ik ben hoofdcoör­di­na­tor, maar dat is toch maar een naampje...’

Toen de Zutphense Linda van van den Broek (52) dinsdagmorgen een lintje kreeg, was haar eerste reactie ‘waarom?’. Linda is bescheiden en vrijwilligerswerk is haar met de paplepel ingegoten, vertelt ze nuchter. ,,Dus ja, het moet nog wel even indalen, want wat heb ik voor Zutphen gedaan?”

26 april