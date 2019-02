Alsnog onderzoek naar opvallend hoog aantal kankergevallen in Eefde

Zutphense kunstena­res Edith Meijering heeft een bewogen week achter de rug

8:45 Druk gesticulerend zit Edith Meijering in haar atelier aan de Zutphense Kolenstraat. De 56-jarige kunstenares is een open boek. In alles. Lichaamstaal, uitspraken, haar werk... Ze heeft een bewogen week achter de rug. Enerzijds verheugt ze zich op de vele internationale evenementen die eraan komen (zie kader). Anderzijds is er verdriet, nadat haar goede vriend Bas Mariën vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag stierf na een kort ziekbed.