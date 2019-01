Antje is blij met bezoek Zonnebloem: 'Er komt haast nooit iemand hier'

Slotboom vindt het fijn dat Inez Pels namens De Zonnebloem eens per drie weken een kopje koffie bij haar komt drinken. ,,Ik kan me goed alleen vermaken hoor", zegt de gastvrouw. ,,Toch wil je ook wel eens met iemand praten. Vroeger had ik veel kennissen maar de meesten leven niet meer. En van het bridgeclubje dat we hier hadden is ook niet veel meer over.''