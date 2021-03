Arrestatieteam valt met flashbang-granaten appartement binnen in Zutphen en pakt man op

Drukke dag

Met de actie kwam een einde aan een drukke dag voor arrestatieteams elders in het land: ook in Meppel en Zwolle vonden invallen plaats. Deze hadden te maken met de moord op Zwollenaar Henk Wolters en een wapenvondst waarbij ook het moordwapen werd aangetroffen.



Bij die invallen werd de 44-jarige bewoner van het appartement in Zwolle opgepakt. Of dat de 44-jarige Zwollenaar Michel ‘De Gier’ B. (vermeende handlanger van Wolters) betrof, werd niet door de politie bevestigd.



Of de zaak in Zutphen daarmee te maken heeft, is nog niet bekend. Politie ter plaatse gaf niet meer aan dan dat de inval in Zutphen is gedaan in het kader van een lopend onderzoek en dat verdere details in de loop van de dag zullen worden bekend gemaakt.