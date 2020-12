Arrestatieteam voert man geblinddoekt af na bedreiging met mes in woonwijk Zutphen

Het arrestatieteam is vrijdagochtend een woning aan het Laakseveld in Zutphen binnengevallen. In de woning in de wijk achter het ziekenhuis is een man aangehouden en geblinddoekt door de politie afgevoerd.

De man zou in de woning iemand bedreigt hebben met een mes, zegt politiewoordvoerder Sigrid Passchier. Ze benadrukt dat de man die is aangehouden niet de bewoner is van het huis. ,,Het gaat wel om een bedreiging met huiselijke kring. Meer kunnen we er niet over zeggen.’’

‘Met mes zwaaien’

In de ochtend kwam volgens Passchier de melding binnen dat een man in de woning met een mes rondliep. ,,In zo'n geval wordt er een afweging gemaakt hoe ernstig is. Als iemand zichtbaar met een mes zwaait is het ernstig en daarom is het arrestatieteam naar de woning gereden.’’

Het arrestatieteam is een gespecialiseerde eenheid van de politie die wordt ingezet bij levensbedreigende situaties of situaties die levensbedreigend kunnen worden. Het kan daarbij bijvoorbeeld om een gijzeling gaan of om een vuurwapengevaarlijke verdachte.