Auto brandt uit aan de Van Drinenstraat in Zutphen

Dooie boel in Zutphen op Koningsdag? Jordy en Jur doen daar wat aan

Voor jongeren niets te beleven op Koningsdag in Zutphen? Dat gaat veranderen. In de Marspoortstraat komt op 27 april een groot podium met dj’s te staan. De Zutphense vrienden Jur - tevens bekend als dj Zev Jay - en Jordy nemen het initiatief. ,,Je kunt wel constateren dat er niets voor jongeren te doen is, maar er ook iets aan doen.”

21 maart