Auto vliegt na botsing door bushokje in Zutphen, bushokje volledig in puin

Eigenaar Meisjesvak­school Zutphen verbolgen over nieuwe voorwaar­den voor histori­sche school: ‘Onbegrij­pe­lijk’

10:00 Met nieuwe voorwaarden voor de eigenaren van de Meisjesvakschool in Zutphen leek er een einde te komen aan een langslopende discussie over behoud van het historische pand. Leek. De eigenaren van de school kunnen zich er niet vinden en willen zo snel mogelijk met de gemeente in gesprek over deze voorwaarden