Autobedrijf uit Zutphen wanhopig na aanval cybercriminelen: ‘Alles is versleuteld’

Peter Schoolderman zit met zijn handen in het haar. De eigenaar van autobedrijf Schoolderman uit Zutphen is aangevallen door cybercriminelen. Alle data van zijn bedrijf is versleuteld door de gijzelsoftware Phobos. Als de Zutphenaar 6000 dollar in cryptomunten overmaakt krijgt hij de sleutel om weer bij zijn bestanden te komen. Of niet. Geen optie voor Schoolderman. ,,Er zit weinig anders op dan alles opnieuw op te bouwen.’’