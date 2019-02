Automobilist komt om het leven bij botsing in Warnsveld

Alle bouwvergun­nin­gen tot 2010 in te zien bij Regionaal Archief Zutphen

8 februari Inwoners, bedrijven of makelaars die informatie zoeken over een pand in de gemeente Zutphen hiervoor vanaf woensdag 13 februari terecht bij het Regionaal Archief Zutphen (RAZ). Alle bouwdossiers van 1900 tot 2010 zijn daar vanaf dan in te zien.