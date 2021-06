Automobilist vliegt bij ongeluk op N348 bij Zutphen meerdere keren over de kop

Eredivisie Beachvol­ley­bal begint in Zutphen: toernooi wel op andere plek dan in voorgaande jaren

25 mei Zongebruinde volleyballers en volleybalsters die de bal met orkaankracht tegen het rulle zand meppen: het is over een maand voor de vierde keer te zien in Zutphen. De Hanzestad krijgt net als voorheen een plek op de kalender van de Eredivisie Beachvolleybal, waarin alle toppers uitkomen. Zutphen is in het weekeinde van 19 en 20 juni het toneel van het openingstoernooi.