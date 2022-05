Barbara krijgt verrassing na diefstal dierbaar vogeltje van graf van zoontje (2): ‘Mooi dat iemand dit doet’

MET VIDEO Brand in papierop­slag van recycling­be­drijf in Zutphen: ‘Wordt nog wel een klusje’

Er woedt een brand bij recyclingbedrijf Van Gelder in Zutphen. Een buitenopslag met geperst papier heeft vlam gevat. De rook is tot in de wijde omgeving te zien. De brandweer is met groot materieel uitgerukt.

11 mei