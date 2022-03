Bassist Han is niet meer, maar Claptunes gaat door: ‘Hij wilde zo graag nog één keer spelen’

Corona, lockdowns, lege zalen. Het zorgde voor ongerijmde eindes, voor slotakkoorden zonder een vaarwel. Als een band daarover kan meepraten, is het Claptunes uit Zutphen en Vorden wel.



,,Het allerlaatste optreden met Han, goh, wanneer was dat?”, herhaalt zanger Stef Woestenenk. ,,Daarvan wisten we in ieder geval, al spelend, niet dat het de laatste keer zou zijn.’’



Toetsenist Henk Buiting: ,,The Shack Amsterdam, maart 2021. Toch? We maakten die mooie foto bij de bus.” Woestenenk: ,,Of was het Heezen, Steenderen?” Buiting: ,,Dat zou ook nog kunnen.”