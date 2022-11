Belangenclub vreest ondergang Gelderse veerdiensten door bezuiniging: ‘Het zijn onmisbare schakels’

Zijn er straks geen veerponten meer in Gelderland? Het is niet ondenkbaar. Vanaf 2024 geeft de provincie geen geld meer via het zogeheten ‘Verenfonds’ en dat zou het einde van de Gelderse veerdiensten kunnen betekenen. De Vrienden van de Veerponten, waarin besturen van de diensten zich hebben verenigd, luidt daarom de noodklok.

In een motie roept de Vrienden van de Veerponten de provincie Gelderland en de Gelderse oevergemeenten op om met de exploitanten/eigenaren van de Gelderse veerdiensten samen te werken aan een aanpak van ondersteuning die vol te houden is. ,,Met als resultaat dat de Gelderse veren ook vanaf 2024 hun belangrijke, verbindende functie in alle opzichten kunnen blijven vervullen’’, legt de belangenorganisatie uit.

Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de veerdiensten tussen Gorssel en Wilp, in Deventer en Brummen en de veerdiensten van Gelderland over het Veluwemeer richting Flevoland.

Onmisbare schakel

Want dat is het, concluderen ze. ,,De veerdiensten spelen in Gelderland onmiskenbaar een essentiële rol en zijn onmisbare schakels als het gaat om duurzame regionale bereikbaarheid en mobiliteit en het behoud en de bevordering van de leefbaarheid van de Gelderse regio’s.’’ Daarnaast benadrukken ze dat de veerdiensten ook zorgen voor profilering en versterking van recreatie en toerisme in Gelderland.

Dat de financiering vanuit het ‘Verenfonds’ stopt betekent voor bijna de helft van de 49 veren over de rivieren in Gelderland een forse verslechtering in de financiering door de provincie. ,,Nu nog bieden deze veren aan forenzen, scholieren, andere inwoners de kortste verbinding over water’’, leggen de indieners van de motie uit.

,,Milieuvriendelijk, goed voor leefbaarheid en gezondheid.’’ En, vervolgen ze: ,,Ook zorgen de ponten en pontjes voor een aantrekkelijk recreatief en toeristisch klimaat voor fietsers en wandelaars.’’

Niet overleven

Voorzitter van de Vrienden van de Veerponten, Eef Meijerman, concludeert dat het doodzonde zou zijn als verschillende veerponten noodgedwongen zouden moeten stoppen. ,,Het was iets heel moois, dat fonds. De provincie Gelderland was ook de enige provincie die zoiets structureels had. Gelderland omvat alle grote rivieren en heeft dan ook veel grote veerdiensten, ook autoveren.’’

Meijerman stelt dat bijvoorbeeld de tarieven kunnen stijgen als het geld van het fonds wegvalt. ,,Als je afhankelijk bent van recreanten, dan overleef je dat sowieso niet.’’ Daarnaast kan het maar zo zijn dat de dienstregelingen dan veel beperkter worden. ,,Alle gevolgen zijn voor ons onacceptabel. En er is ook een onverhoopt nadelig effect: meer milieuonvriendelijke en ongezonde mobiliteit na 2024.’’

De Vrienden van de Veerponten gaat zich de komende maanden hard inzetten voor het behoud van provinciale ondersteuning voor de Gelderse veerponten, meldt hij. Dit doet zij samen met collega-organisaties als Fietsersbond en Wandelplatform en ook met de organisaties van veerexploitanten en de oevergemeenten.

Manifestatie met debat

Met de verkiezingen van Provinciale Staten over een paar maanden hebben de vrienden al aan de Gelderse politieke partijen gevraagd om het cruciale belang van de veerponten in hun verkiezingsprogramma’s op te nemen. Daarnaast wordt in aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten begin 2023 een manifestatie met debat gehouden om de Gelderse politiek te overtuigen van het belang van duurzame provinciale ondersteuning voor de veerponten.

Onlangs werden overigens bekend dat de gemeente Lochem van plan om volgend jaar extra geld opzij te zetten voor het Dommerholtsveer, het voet- en fietsveer tussen Gorssel en Wilp. Als ‘oevergemeente’ wil de gemeente de veerdienst een reddingsboei toewerpen.

Volledig scherm Op de website van de Vrienden van de Veerponten staat een kaartje met alle veerponten in Nederland. © Printscreen van het overzicht van veerponten