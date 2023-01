Bewoners unieke waterstofhuizen in Lochem zitten er warmpjes bij: ‘Het project loopt wel uit de hand’

De tijd is voorbij dat heel Nederland de vrije dagen van kerst thuis doorbrengt

Opgegroeid in ‘een zuil van niks’ was kerst zeker niet de mooiste tijd van het jaar voor schrijfster Annegreet van Bergen (68) uit Zutphen. Eenmaal ouder en wijzer geworden is ze deze tijd anders gaan beleven. Als een feest vol commercie, maar zeker niet zonder waarde, schrijft ze in dit persoonlijke verhaal.

24 december