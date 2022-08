Bij Cafeteria Goldenbelds in Zutphen hoef je je niet te schamen voor je ordinaire frikandel speciaal

Met video Dood van Aleksander (19) hakt erin bij zijn Zutphense voetbal­club: ‘Moeten dit allemaal een plekje geven’

Voetbalclub AZC rouwt om het overlijden van Aleksander Temesgen (19). Aleksander werd in december voor de tweede keer lid van AZC en speelde afgelopen seizoen in het team Jongens 19. De jonge Eritreër verdronk vorige week maandag in de Zutphense gracht, waar hij ging zwemmen met een vriend. ,,Dit hakt erin, we moeten dit allemaal nog een plekje geven.’’

4 augustus