Bij het vallen van 2022 strikt Zutphens korfbalbolwerk KVZ nieuwe trainer

Egberts komt over van Telstar in Hoevelaken, waar hij twee jaar werkzaam was. Daarvoor was hij werkzaam bij onder meer Reehorst, Duko, Odik, DOS Kampen en Dindoa. Egberts volgt bij KVZ Erik Wolsink op. De voormalig topkorfballer en international was vier seizoenen werkzaam in Zutphen, hij zal overstappen naar MIA in Amersfoort. Wolsink en Egberts zijn geen onbekenden van elkaar en werkten eerder als coaches samen bij Dalto en DVO.